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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

دفن جثة شاب مات غرقا بنهر النيل بأطفيح

ارشيفيه
ارشيفيه
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صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب مات غرقا بنهر النيل بالقرب من قرية الكداية التابعة لمركز أطفيح، وذلك عقب مناظرة الجثة وورود تقرير من مفتش الصحة بأسباب الوفاه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
وتلقى المقدم عبدالحليم الجيار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث غرق في قرية الكداية. على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية ووحدات الإنقاذ النهري لتكثيف الجهود والبحث عن الشاب الذي فقد في أعماق النيل أثناء ممارسته للسباحة، وجري انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دفن جثة شاب مات غرقا بنهر النيل أطفيح