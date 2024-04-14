الدفاع الروسية: مقتل نحو 1230 جنديًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

أفصحت وزارة الدفاع الروسية عن تقارير تفيد بمقتل حوالي 1230 جنديًا أوكرانيًا خلال العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الروسية في إطار الحملة العسكرية المتعلقة بأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية قامت بقصف تجمعات القوات الأوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي على محور بيلجورود، مما أسفر عن خسائر بلغت نحو 60 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى تدمير 4 آليات ومدفع عسكري.

وأشار إلى أن القوات الروسية نفذت عمليات في محور كوبيانسك، محققة إصابات في صفوف القوات الأوكرانية بلغت حوالي 30 جنديًا وتدمير مركبة قتال مشاة و4 ناقلات جند مدرعة، بالإضافة إلى تحسن تموضعها على محور دونيتسك، وتسببت في خسائر بلغت نحو 470 جنديًا أوكرانيًا و20 آلية وقطع مدفعية.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، على تحسن تموضع القوات الروسية على محور أفدييفكا، حيث تمكنت من صد 7 هجمات للقوات الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل حوالي 460 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 6 دبابات ومدرعتين و3 سيارات ومدفع.

وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية قامت بقصف تجمعات القوات الأوكرانية على محور خيرسون، مما أدى إلى مقتل نحو 55 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير آليتين وقطع مدفعية ومحطتي حرب إلكترونية.

وأشار المتحدث إلى نجاح أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إسقاط 41 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 3 قنابل جوية من طراز "هامر" وقنبلة من طراز "جدام" وقذيفة لراجمات "هيمارس".