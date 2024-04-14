اقرأ غدًا في "البوابة": ضربة إيرانية وشيكة.. إسرائيل متخوفة من هجوم واسع.. وأمريكا تؤكد وقوفها بجانب تل أبيب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 15 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ضربة إيرانية وشيكة.. إسرائيل متخوفة من هجوم واسع.. وأمريكا تؤكد وقوفها بجانب تل أبيب

غارات صهيونية مستمرة على غزة

استمرار المفاوضات حول الهدنة في القاهرة.. وجمود موقف إسرائيل والمقاومة

100 مجندة إسرائيلية يرفضن العمل في وحدة المراقبة

مشروع قانون أوكراني مثير للجدل بشأن التعبئة العسكرية

.. وواشنطن ترسل أسلحة إيرانية إلى كييف

تحذير للأعداء.. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بـ "ضربة قاتلة للعدو" حال الاستفزاز

لمواجهة بكين وموسكو.. جو بايدن يعلن تعزيز العلاقات الدفاعية مع اليابان