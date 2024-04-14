وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفى جمصة المركزي

أجرى الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، جولة بمستشفى جمصة المركزي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى جمصة المركزي:



وتفقد مكين، أقسام الاستقبال والداخلي ومختلف الأقسام التخصصية، والصيدلية ، وجدول النوبتجيات مشددا على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ .

واستمع مكين للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضاهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى جمصة المركزي

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