ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مجازر غزة.. شهداء وجرحى جراء قصف منزل في المخيم الجديد بالنصيرات

قصف
قصف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد في إطار الاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين في قطاع غزة، على مأساة جديدة حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة العربي في المخيم الجديد في النصيرات.

وأسفر قصف منزل المخيم الجديد في النصيرات بطائرات جيش الاحتلال عن سقوط 5 شهداء على الأقل وعدة جرحى.

بعد وقوع القصف المروع، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم، وبينما نُقل المصابون، تمّ استدعاء فِرَق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت أنقاض المنزل المدمر.

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الفلسطينيين في قطاع غزة سيارات الإسعاف طائرات الاحتلال الإسرائيلي نقل المصابين الي المستشفي