مجازر غزة.. شهداء وجرحى جراء قصف منزل في المخيم الجديد بالنصيرات

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد في إطار الاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين في قطاع غزة، على مأساة جديدة حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة العربي في المخيم الجديد في النصيرات.

وأسفر قصف منزل المخيم الجديد في النصيرات بطائرات جيش الاحتلال عن سقوط 5 شهداء على الأقل وعدة جرحى.

بعد وقوع القصف المروع، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم، وبينما نُقل المصابون، تمّ استدعاء فِرَق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت أنقاض المنزل المدمر.