بالصور.. معسكر دولي قوي للكاراتيه استعدادًا لبطولة "البريميرليج"

أكد هاني قشطة مدرب منتخب مصر للكاراتيه "سيدات كوميتيه" أن الفريق المصري يستعد جيدا لبطولة الدوري العالمي ”البريميرليج“ للكبار والمقرر اقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري، على صالة ستاد القاهرة الدولي.

وأوضح قشطة أن منتخبي الرجال والسيدات للكوميتيه تحت ٢١ سنة يخوضان معسكرا دوليا مغلقا بمدينة شرم الشيخ وبمشاركة تركيا، وكرواتيا، وروسيا، وامريكا لمنح اللاعبين احتكاكا قويا مع مدارس مختلفة لتجهيزهم بالشكل الأمثل للبطولة.

وأضاف قشطة أن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي قرر أقامة هذا المعسكر من أجل اتاحة الفرصة للاعبي المنتخب المصري في زيادة الخبرات عن طريق التدريب مع المدارس المختلفة استعدادًا لبطولة البريميرليج وباقي بطولات الموسم. وتعد بطولة البريميرليج من أهم البطولات في موسم الكاراتيه حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل ميزان.

وتمنح البطولة نقاط هامة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة، ومما زاد من أهميتها هذا العام أنها أصبحت مؤهلة لبطولة العالم 2025 والمقرر إقامتها في مصر ولذلك أضاف الاتحاد الدولي شعار ”الطريق إلى القاهرة“ في كل بطولات البريميرليج التي تنظم. ويشارك في البطولة نحو 381 لاعبًا ولاعبة ممثلين لـ 59 دولة حيث تم غلق باب التسجيل يوم 4 إبريل.