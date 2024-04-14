صدق أو لا تصدق.. اتحاد الكرة يستدعي الشيبي للتحقيق قبل 3 ساعات من مباراة فريقه

في سابقة تشير إلى درجة التخبط داخل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ولجانه المختلفة، أرسل مسئولو الجبلاية استدعاء رسميا للاعب الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز للخضوع للتحقيق أمام لجنة الانضباط في الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي.

ووفقا للخطاب المرسل من اتحاد الكرة فإن اللاعب مطالب بالحضور الي مقر اتحاد الكرة في الواحدة ظهر غد الاثنين للتحقيق أمام لجنة الانضباط .

الغريب في الأمر أن اتحاد الكرة ولجنة الانضباط طلبوا خضوع الشيبي للتحقيق دون النظر في جدول الدوري الممتاز خاصة وأن اللاعب مرتبط بخوض مباراة في الدوري مع بيراميدز بعد 3 ساعات فقط من موعد استدعائه للتحقيق وتحديدا في الرابعة عصرا على استاد الجبل الأخضر أمام المقاولون العرب في الدوري.

وكشف مصدر مقرب من محمد الشيبي أن محامي اللاعب أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط يستغرب فيه موعد استدعاء اللاعب للتحقيق ولم يكلف أي منهم نفسه عناء النظر في جدول الدوري والتأكد من ارتباطات اللاعب وأنه سيكون في هذا التوقيت بمعسكر فريقه وفي طريقه إلى استاد الجبل الأخضر لخوض المباراة وأن ما حدث يؤثر بالسلب على اللاعب ويعبر عن مدى التخبط داخل الاتحاد.