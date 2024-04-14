ضبط 3000 لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية ومتابعة الأسواق و والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال وتحت إشراف محمد عبدالعال بتنفيذ حملة تموينية بشبراخيت وأسفرت عن ضبط 1000 لتر بنزين وكذا 2000 لترسولار قام أحد أصحاب العهد الباطنية بتجميعها بدون وجه حق بغرض بيعها بالسوق السوداء في غير الأغراض المخصصة لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.