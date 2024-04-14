وزير الخارجية الإيراني: تم توجيه التحذيرات اللازمة لـ واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء السبت، إن بلاده قد قامت بتوجيه التحذيرات الضرورية للولايات المتحدة في ظل التصاعد الحالي للتوتر بين إيران والكيان الإسرائيلي.

وأوضح عبداللهيان في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه تلقى اتصالات هاتفية من نظرائه في هولندا وبلجيكا وقبرص، حيث تم خلال هذه الاتصالات توجيه التحذيرات الضرورية للولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة الأفكار المتعلقة بالهجوم الأخير الذي شنه الكيان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، معتبرًا ذلك انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقيات فيينا، وأكد على شرح مواقف طهران وتأكيد توجيه التحذيرات اللازمة للولايات المتحدة.

و ذكر الوزير الإيراني أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف التطورات الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في قطاع غزة.

وجاء هذا بعد أن شنت إيران هجومًا بواسطة مسيّرات على إسرائيل، ردًا على الضربة التي نفذها الكيان الإسرائيلي ضد مقر دبلوماسي إيراني في دمشق، والتي أسفرت عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري."