ياسر قمر: الأهلي قادر على تنظيم نسخة استثنائية لبطولة إفريقيا للطائرة

أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة،أن الأهلي قادر على تنظيم نسخة استثنائية لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي ‏يستضيفها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.‏

وأوضح قمر خلال كلمته في الاجتماع الفني للبطولة الذي عقد مساء اليوم أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مستمرًّا وتنسيقًا مكثفًا مع النادي الأهلي والاتحاد الإفريقي ونظيره المصري، في ظل ‏تكاتف الجهود من أجل خروج البطولة بصورة مشرفة.‏

وشدد على أن تنظيم الأهلي للبطولة بهذا العدد من الفرق المشاركة، وفي ظل كونها مؤهلة لبطولة العالم، يتوافق مع استضافة ‏مصر للعديد من الفعاليات العالمية بشكل عام، ويعزز مكانتها الخارجية.‏

تقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل ‏والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.‏