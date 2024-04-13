الدوري الإسباني.. جريزمان يقود تشكيل أتلتيكو مدريد أمام جيرونا

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة جيرونا، اليوم، على ملعب "سيفيتاس واندا ميروبوليتانو"، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر تشكيل أتلتيكو مدريد الثنائي الهجومي القوي أنطوان جريزمان وأنخيل كوريا، اللذان يتمتعان بمهارات فردية عالية وقدرة على التسجيل وسيتوليان مهمة قيادة هجوم "الروخيبلانكوس" في مواجهة صعبة أمام فريق جيرونا، الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: رينيلدو، هيرموسو، سافيتش

خط الوسط: ريكيلمي، كوكي، مولينا، دي بول، ساؤول

الهجوم: أنطوان جريزمان، أنخيل كوريا

ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يحتل جيرونا في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

يعد هذا اللقاء بمثابة اختبار حقيقي لقدرات أتلتيكو مدريد ومدى قدرته على تحقيق الفوز أمام فريق قوي يتمتع بمعنويات عالية بعد سلسلة نتائجه المميزة في الدوري الإسباني.