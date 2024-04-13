سكرتير عام بني سويف يتفقد مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بخطوط السير والأجرة المعتمدة

أجرى اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، بجولة تفقدية بمواقف سيارات الأجرة، لمتابعة انتظام الخدمة خلال إجازة العيد، والتزام السائقين بتعريفة المواصلات المعتمدة، ومواجهة كافة المخالفات في هذا الشأن، حيث رافقه خلال الجولة، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، و طارق حسن على مدير مشروع المواقف وعدد من التنفيذيين المعنيين.

شملت الجولة زيارة موقف بني سويف - الوسطى بالقرب من ميدان العبور، وموقف محيي الدين، حيث تفقد السكرتير العام الحالة العامة بالمواقف، واستوقف عددا من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، ومدى توافر السيارات، مؤكدا لهم أنه يجب عليهم أن يشاركوا في رصد المخالفات والإبلاغ عن السيارات المخالفة، حيث أنهم عنصر أساسي في الحل.

تفقد السكرتير العام السيارات المتواجدة بموقف سيارات الواسطى بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر ملصقات الأجرة الجديدة، موجها مدير المواقف بتحرير محاضر مخالفات للسيارات التي تم توزيع ملصقات لها ولم يتم تركيبه أو تم نزعه مرة أخرى، مشددا على ضرورة وضع الملصقات الأجرة على كل السيارات، ومشددا على ضرورة إعادة وضع البانر الخاص بالأجرة الجديدة على موقف بني سويف- الواسطى، مستفسرا من مسؤولي الموقف عن سبب عدم تواجده بالموقف، حيث أكدوا أنه تم نزعه في إجازة العيد وجار إعادة طبعه وتركيبه مرة أخرى.

وجه السكرتير العام بعمل حصر شامل للسيارات التي لا تلتزم بوضع ملصق الأجرة الجديدة على مستوى كافة المواقف، لاسيما موقف محي الدين ومواقف المراكز، مشددا على طباعة العدد الكافي وتوزيعه على كافة السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكد من وضعها في الأماكن الصحيحة بالسيارات، وكذا ضرورة اتخاذ ما يلزم لضمان بقاء البانرات العامة بالمواقف المدون عليها تعريفة الأجرة، مع أهمية تواجدها في أماكن واضحة لجمهور المواطنين، ووضع أرقام الشكاوى عليها.

وحرص السكرتير العام على الانتظار داخل موقف محي الدين حتى توفير سيارات لبعض الخطوط التي تشهد إقبالا متزايدا عليها خلال إجازة العيد، وذلك تزامنا مع عودة المواطنين إلى محافظتهم بعد زيارتهم لأقاربهم داخل المحافظة، حيث تابع الحلول المنفذة من خلال مسؤولي الموقف لمنع التكدس وتيسير الخدمة على المواطنين، والتأكيد على التزام السائقين بالأجرة المعتمدة وخطوط السير المقررة.