اليوم.. وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 66000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 317 شاحنة و15 سيارة ، وشملت حركة الواردات 63500 طن بضائع ، 183 شاحنة و 13 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع ، 134 شاحنة و2 سيارة .



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AAI EVOLUTION وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن ، 317 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي سينا ، كوين نفرتيتي واور .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 550 راكب بموانيها .

