الطيران الإسرائيلي يشن غارات على جبل الريحان جنوبي لبنان

أفادات وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات على جبل الريحان جنوبي لبنان.

وأمس الجمعة، أطلق ما يزيد عن 50 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن استعدادات بلاده للتصدي لهجوم إيراني محتمل، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

كما أضاف إن بلاده "مستعدة للدفاع عن نفسها على الأرض وفي الجو، وسترد بالتعاون الوثيق مع شركائها".

كما طلب مكتب نتنياهو من العاملين في الحكومة الاستعداد لهجوم إيرانى محتمل على إسرائيل، حيث أطلع المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوسي شيلى، جميع المديرين العامين للوزارات الحكومية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".