تأهل جوهر وسلمي هاني وفرج للدور الثاني من البطولة الدولية للإسكواش

أسفرت نتائج مباريات اليوم من البطولة الدولية للإسكواش عن فوز نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا على فيروز أبو الخير بنتيجة 3-0 كما فازت نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا على زينة مكيوي بنتيجة 3-0 .

وحقق يوسف إبراهيم واحدة من مفاجآت البطولة بعد الفوز على الويلزى جويل ميكين المصنف السادس للبطولة بنتيجة 3-1.

ونجحت سلمى هاني المصنفة السادسة عالميا في الوصول للدور الثاني من البطولة بفوزها على سلمى الطيب بنتيجة 3-0 وتخطي الكولمبي ميجيل رودريجز عقبة المصري طارق مؤمن ابالفوز عليه بعد ماراثون مثير بنتيجة 3-2 ..

وتأهل علي فرج المصنف الأول للدور الثاني من بطولة بلاك بول بالفوز على الإنجليزى كورتيس ماليك بنتيجة 3-0…

تقام البطولة خلال الفترة من 11 إلي 16 إبريل على ملاعب بلاك بول بمشاركة من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، و تيني جيليس.

وأكد أحمد العبد رئيس مجلس إدارة نادي بلاك بول ، أنه حريص على إقامة هذه البطولة كل عام ، رغم كل التحديات الاقتصادية ويأتي هذا الحرص للتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتشجيع الرياضة في مصر.

كما أكد محمد رائف مدير عام البطولة أنها واحدة من أهم البطولات العالمية التى تقام في مصر.

ووجه رائف ، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم الأكبر للرياضة المصرية وحرصه على نجاح جميع البطولات التى تقام في مصر ما ضمنهم بطولة بلاك بول التى أصبحت واحدة من البطولات العالمية.

كما وجه رائف الشكر ، لعاصم خليفة على رئيس الاتحاد المصري للإسكواش على مساندته لبطولة بلاك بول.