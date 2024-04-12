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السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسؤولون أمريكيون: الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يقع اليوم

اسرائيل
اسرائيل
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نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين  قولهم إن الهجوم الإيراني على إسرائيل وشيك وقد يقع اليوم الجمعة.

ذكرت وكالة “رويترز” اليوم الجمعة، أن الخارجية الهندية نصحت المواطنين الهنود بعدم السفر إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

فيما قالت الخارجية الفرنسية إنها قررت إعادة عائلات الدبلوماسيين في طهران إلى فرنسا.

ونصحت الخارجية الفرنسية في وقت سابق الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

بينما دعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة رعاياها في إسرائيل إلى المغادرة إذا لم تكن إقامتهم فيها ضرورية.

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