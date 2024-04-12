لمنع تساقط الثمار.. «الزراعة» توجه نصائح مهمة لمزارعي الفاكهة

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة، أنه مع سيادة مناخ متذبذب جدا خلال هذه الفترة ومع بداية دخول الصيف بعد شتاء وربيع بارد متذبذب، ومعظم الفاكهة الصيفية في مرحلة العقد أو مراحل ما بعد العقد، لذلك وجب الاحتياط والتركيز لعدم تفاقم مشكلة تساقط العقد والثمار وخاصة العقد المتأخر (فى المانجو والبرتقال وبداية العقد فى الرمان والكمثرى والبرقوق ).

وأوضح فهيم، أن أسباب تساقط الثمار تتمثل:

1- سوء تغذية الشجرة وعدم اتباع برنامج تسميدي ديناميكي ( حسب المناخ السائد).

2- الرى الغزير خلال فترة العقد.

3- التعطيش الشديد ثم الرى بغزارة.

4- الرى أثناء ارتفاع درجات الحرارة الشديدة ( الرى فى الظهيرة ).

5- نقص الحديد أو الزنك أو البورون فى الشجرة.

6- الإصابة بالأمراض مثل البياض الدقيقي وعفن الأجنة الداخلى في المانجو أو الحشرات القشرية والبق الدقيقي وغيره.

7- الرش بالمبيدات الجهازية في فترات ارتفاع الحرارة او الخلط غير الصحيح للمبيدات والمغذيات وخلافه.

8- التربة الكلسية أو المياه القلوية.

9- زراعة اشجار الفاكهة في الأراضي الطينية الثقيلة السيئة الصرف أو المحلية، أو الأراضي التي يرتفع فيها مستوى الماء الأرضي عن 120 سم من سطح التربة خصوصا في الأجواء الحار الجافة.

10- التذبذبات العالية في الحرارة وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار.

ولتقليل حدة تساقط العقد او فشل الإخصاب يجب:

أولا: تنظيم الري وهو العامل المؤثر الأكبر من خلال تقريب فترات الري وتقليل الكمية، واتباع منهج إجراء ريات على الحامي سريعة للبساتين، مع إضافة 2 ك حامض الفولفيك + 3 ك نترات ماغنسيوم / فدان.

ثانيا: الإقلال من كمية الأسمدة الآزوتية والزيادة " التدريجية " لعنصري الفسفور والبوتاسيوم بالتبادل مع الكالسيوم، بالإضافة إلى تحسين الحالة الصحية والفسيولوجية للشجرة بإجراء رشة عاجلة بالأحماض الامينية ومحفزات النمو والعناصر الصغرى وخصوصا الحديد والزنك (مهم الزنك جدًا خلال هذه الفترة).

ثالثًا: مكافحة الآفات والأمراض أول بأول وعدم التهاون في هذا الأمر تحت أي بند (البياض الدقيقي – الانثراكنوز – الحشرات القشرية – البق الدقيقي – ديدان البراعم – الحلم)

رابعًا: البعد عن الفترات الحارة أثناء الرش ولا خلط إلا بجدول.



مع مراعاة:

** درجة حموضة محلول الرش (pH)، فاذا كان محلول الرش اقرب للقلوية فأن هذا الوسط سيشجع التفاعل ما بين المبيدات المخلوطة وسيتغير تركيب المواد حسب درجة التفاعل وبالتالي ستتشكل املاح تترسب بالأسفل او تسبب تفكك لهذه المبيدات.

** يفضل ان يكون الوسط أقرب للحامضي عندها سيكون التفاعل ابطأ ما يكون، وبالتالي لا تغير بصفات المبيدات المخلوطة وهذا هو السبب الذي يدفعنا لوضع مادة لاصقة ناشرة ذات pH منخفض تعمل على خفض pH الماء بالخزان وهذا السبب الذي يجعلنا لا نخلط المبيد القلوي مع المبيدات الاخرى علمًا ان النسبة العظمى من المبيدات الموجودة حاليًا هي ذات وسط حامضي او معتدل ومن هذا المنطلق يمنع استخدام مياه البرك/ المستنقعات / الآبار المالحة، لأنها مياه عسرة.