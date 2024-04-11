الدوري الأوروبي.. روما يتقدم على ميلان في الشوط الأول

تقدم فريق روما على نظيره ميلان بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

شهدت المباراة، استحواذ متبادل من لاعبي الفريقين، وكذا الخطورة الهجومية على مرمى كل منافس.

افتتح جيانلوكا مانشيني التهديف في الدقيقة 17 من رأسية، سددها بقوة في شباك الحارس مايك ماينان، بعدما وجه عرضية زميله باولو ديبالا من ركلة ركنية، ليضع روما في المقدمة على حساب ميلان.

في الدقيقة 21، أنقذ المهاجم روميلو لوكاكو، الذئاب من هدف محقق، وذلك على خط المرمى، بعد رأسية مهاجم الروسونيري أوليفييه جيرو.

بدأ ميلان، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا – ماليك ثياو – ماتيو جابيا – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – تيجاني ريندرز – روبن لوفتس تشك

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو.

أما روما، دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: ميل سيفلار

خط الدفاع: زكي شيليك – جانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – لياندرو سبينازولا

خط الوسط: براين كريستانتي – لياندرو باريديس – لورينزو بيليجريني

في الهجوم: باولو ديبالا – روميلو لوكاكو – ستيفان شعراوي.