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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بهدف في شباك لاتسيو

مباراة روما ضد لاتسيو
مباراة روما ضد لاتسيو
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حسم فريق روما، مساء اليوم السبت، مباراة ديربي العاصمة الإيطالية لصالحه بعد الفوز على ضيفه لاتسيو بهدف للا شئ، التي أقيمت بينهما على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وواصل روما انتصاراته تحت قيادة مدربه دانييلي دي روسي، حيث وصل ذئاب العاصمة إلى الفوز رقم 10 من 15 مباراة مع روسي.

سجل هدف اللقاء الوحيد، جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 42 من صناعة الأرجنتيني باولو ديبالا، ليحافظ الجيلاروسي على تقدمه في باقي دقائق الديربي ويقترب من المربع الذهبي في ترتيب الدوري الإيطالي.

وبتلك النتيجة، رفع روما رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن بولونيا صاحب المرتبة الرابعة، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 46 نقطة في المركز السابع.

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