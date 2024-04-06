الدوري الإيطالي.. تشكيل روما لمواجهة لاتسيو في ديربي العاصمة

أعلن دانييلي دي روسي، المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق روما، اليوم السبت، جاره لاتسيو على ملعب الأولمبيكو، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البلجيكي روميلو لوكاكو، هجوم روما أمام لاتسيو، رفقة الأرجنتيني باولو ديبالا وستيفان شعراوي.

ويحتل فريق روما، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، بينما يأتي لاتسيو في المرتبة السابعة وفي رصيده 46 نقطة.

تشكيل روما لمواجهة لاتسيو

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: سيليك - مانشيني - يورينتي - أنخلينو

خط الوسط: كريستانتي - باريديس - بيليجريني

وفي الهجوم: باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - ستيفان شعراوي.