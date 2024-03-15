روما يخسر من برايتون ويتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

تلقى فريق روما الإيطالي خسارة من مضيفه برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل هدف اللقاء الوحيد داني ويلبيك في الدقيقة 37، ليحافظ برايتون على تقدمه طوال دقائق المباراة المتبقية حتى النهاية.

وبالرغم من خسارة روما من برايتون، إلا أنه بلغ دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، حيث فاز فريق العاصمة الإيطالي في موقعة الذهاب التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو برباعية نظيفة.

ولحق روما بأندية، ليفربول ووست هام يونايتد الإنجليزيين، باير ليفركوزن الألماني، بنفيكا البرتغالي، أتالانتا وميلان الإيطاليين، ومارسيليا الفرنسي، إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.