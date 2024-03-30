بن ناصر يقود تشكيل ميلان أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فيورنتينا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره فيورنتينا بملعب أرتيميو فرانكي، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أساسيًا في تشكيل الروسونيري، حيث يقود وسط الملعب رفقة تيجاني ريندرز وروبن لوفتس تشيك.

يقود هجوم ميلان في مباراة الليلة، الفرنسي أوليفييه جيرو، بمعاونة النيجيري صامويل تشوكويزي ورافائيل لياو.

يحتل ميلان، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، خلف جاره إنتر ميلان المتصدر بـ76 نقطة، بينما يأتي فيورنتينا في المركز العاشر وفي رصيده 43 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة فيورنتينا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - ماليك ثياو - فيكايو توموري - فلورينزي

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - تيجاني ريندرز - روبن لوفتس تشيك

وفي الهجوم: صامويل تشوكويزي - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.