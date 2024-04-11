المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة يتفقد أقسام الاستقبال

تفقد الدكتور الشعراوى كمال موسى، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، محافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس استقبال المستشفيات (مستشفى الطوارىء، بمستشفى الأطفال الجامعي، مستشفي الباطنة، بمستشفى المنصورة الجامعي "كشك النساء والتوليد " ).

ياتي ذلك فى اطار متابعة سير العمل في استقبال المستشفيات خلال عيد الفطر والوقوف علي تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في اطار تعليمات الدكتور شريف يوسف خاطر بانتظام العمل جاهزية المستشفيات لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم أثناء ايام عيد الفطر المبارك.

استقبل المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة كلا من الدكتور مجدي بشير، نائب مدير مستشفى الطوارىء، الدكتور أحمد درويش، نائب مدير مستشفي الاطفال الجامعي، الدكتور أحمد سعيد، نائب مدير مستشفى الباطنة الجامعي، الدكتور احمد عبد الجليل، نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعى.

وقد أشاد الشعراوي، بالأطقم الطبية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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