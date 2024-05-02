قرعة كأس مصر.. الجونة يواجه بلدية المحلة في دور الـ32

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2023 - 2024، عن مواجهة الفريق الأول لكرة بنادي الجونة مع نظيره بلدية المحلة فى مبارك تجمع فريقين من مسابقة الدوري

وأقيمت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر اليوم الخميس بحضور ممثلي الأندية المشاركة في دور الـ 32، وهي الأندية الـ 18 المشاركة في بطولة الدوري الممتاز، بجانب 14 ناديًا من الدرجات الأدنى تأهل من الأدوار التمهيدية للبطولة.

وأجريت القرعة بنظامها العادي دون أن تكون موجهة بحيث تجمع 7 مباريات بين فريقين من الدوري الممتاز والدرجات الأدنى، فيما تجمع مباراتين بين فرق من الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الأندية المشاركة في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 18 ناديًا بالدوري الممتاز هي: الأهلي والزمالك وبيراميدز، والاتحاد السكندري، والإسماعيلي، والمصري، وبلدية المحلة، ومودرن فيوتشر، وطلائع الجيش، والداخلية، وإنبي، وفاركو، وزد، وسموحة، والجونة، وسيراميكا كليوباترا، والمقاولون العرب، والبنك الأهلي.

ومن الدرجات الأدنى يشارك في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 14 ناديًا هي: النصر القاهري، وبروكسى والترسانة وبتروجت والألومنيوم والنجوم والقناة والواسطى ومكادى وجمهورية شبين وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ولافيينا وبور فؤاد.

وجاءت قرعة دور الـ32 لكأس مصر عن كالتالي:

الأهلي - الألومنيوم

الزمالك - بروكسي

فاركو - الواسطى

البنك الأهلي – بتروجت

المصري – جمهورية شبين

بيراميدز – النصر

الاتحاد – أبوقير للأسمدة

المقاولون - الترسانة

بلدية المحلة – الجونة

طلائع الجيش - بور فؤاد

الإسماعيلي - القناة

سموحة – لا فيينا

فيوتشر – بترول أسيوط

إنبي - النجوم

سيراميكا كليوباترا - مكادي

زد إف سي – الداخلية

وقال عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، على هامش مراسم القرعة إنه سيتم إعلان مواعيد دور الـ32 يوم الإثنين المقبل.

يذكر أن الأهلي يحمل لقب كأس مصر بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 2-0 في نهائي النسخة الماضية الذي أقيم بالسعودية.