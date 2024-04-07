جامعة المنصورة تفتتح معرضًا خيريًا للملابس.. صور

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، المعرض الخيري للملابس الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

حضر الافتتاح كل من الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر توفيق، عميد كلية التربية طفولة.

أكد الدكتور شريف خاطر أن تنظيم المعرض يأتي في إطار خطة الجامعة للرعاية الاجتماعية للعاملين بالخدمات المعاونة وعمال اليومية غير القادرين، من أجل تخفيف الأعباء المادية عليهم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

أشار الدكتور محمد عبد العظيم إلى أن المعرض الخيري يحتوي على أكثر من 1000 قطعة ملابس، ويضم العديد من معروضات الملابس النسائية والرجالية والأطفال لمختلف الأعمار، وهي متاحة للفئات المستهدفة من خلال كوبونات يتم بموجبها استلام الملابس من المعرض.

ويعكس تنظيم جامعة المنصورة للمعرض الخيري للملابس حرصها على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي ودعم ورعاية غير القادرين من منسوبيها، إيمانًا منها بأهمية الترابط والتكافل بين جميع أفراد المجتمع.