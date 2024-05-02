الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 0.7% في فبراير 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليــوم الخميس، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 2024، وبـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.73 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير 2024 مقابل 2.71 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 0.7٪.

وأشار الجهاز إلي انخفاض قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 4.7٪ حيـث بلغـت 3.36 مليـار دولار خـلال شهــر فبراير 2024 مقابــل 3.52 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(أسمدة بنسبة 46.0٪، بترول خام بنسبــة 2.1%، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 83.2٪، بلاط وأدوات صحيه خزفيه بنسبة 18.7٪ ).



وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 19.2 % ، ملابس جاهزة بنسبة 17.4 ٪، منتجات بترول بنسبة 25.6 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5 %).

ولفت الجهاز الي انه انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.4 ٪ حيث بلغت 6.08 مليار دولار خـلال شهــر فبراير 2024 مقابــل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.0 %، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـــة 14.6 %، فول صويا بنسبــه 18.7%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبــة 3.1 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 21.2%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 45.6 %، قمح بنسبـة 56.8 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.0 %).