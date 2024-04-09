بلينكن: أمريكا ومصر وقطر وإسرائيل يسعون لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قدمت تعهدات للولايات المتحدة لزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.

وأشار بلينكن إلى أهمية إصلاح أنابيب المياه في غزة وتسهيل عمل فرق الإغاثة في القطاع. كما أعلن أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل ومصر وقطر للتوصل إلى اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وفي سياق آخر، أفاد بلينكن أن أكثر من 400 شاحنة دخلت إلى غزة يوم أمس، وهو أعلى عدد من الشاحنات التي تدخل القطاع منذ 7 أكتوبر. وأعرب عن قلق الولايات المتحدة من العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح، معتبرا أنها ستشكل خطرا كبيرا على المدنيين. وأكد أن الحوار مستمر مع إسرائيل لمناقشة هذه القضية وضرورة إبعاد المدنيين قبل البدء في أي عملية عسكرية في رفح.