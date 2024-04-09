وزير الدفاع الأمريكي: لا يوجد دليل على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة

فاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بأنه لا توجد أدلة تشير إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وقد أدلى بهذه التصريحات أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي. يأتي ذلك في سياق القضية المستمرة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تقدمت بها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

أشارت المبعوثة الخاصة إلى فلسطين عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، في تقرير لها، إلى أن الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة يمكن اعتبارها "إبادة جماعية"، وأكدت ضرورة فرض حظر دولي على الأسلحة على إسرائيل.