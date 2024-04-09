الدفاع الروسية: قواتنا صدت 11 هجوما مضادا من الجيش الأوكراني

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها حسنت مواقعها على محور أفدييفكا وصدت 11 هجوما مضادا من الجيش الأوكراني، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية، ان خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون بلغت 75 عسكريا إضافة إلى تدمير مركبة مشاة قتالية ومدفعين ذاتيي الدفع، وعن خسائر القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك 25 عسكريا وتدمير مدفع هاوتزر من طراز "إم 777" أمريكي الصنع ومدفعية أخرى.

كما اضافت وزارة الدفاع الروسية، انه تم إسقاط 236 طائرة مسيرة أوكرانية واعتراض صاروخ نبتون المضاد للسفن و5 قذائف لراجمات هيمارس الصاروخية.