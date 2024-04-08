خبير عسكري: نتنياهو تسبب في زيادة الخلافات مع الولايات المتحدة

قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري، إن إسرائيل تخشى من ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا عليها، وبالتالي فالانسحاب بعدد من الجنود أمر يسهم في تهدئة الوضع.

وأشار "حطيط" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تنفيذ عملية عسكرية في رفح، سيقطع على الفور الإمدادات العسكرية للكيان المُحتل.

ونوه بأن انسحاب عدد من القوات الخاصة لإسرائيل، ما هو إلا لإراحة الجيش الذي واجه الكثير من الإخفاق خلال العمليات والمواجهات مع المقاومة الفلسطينية.

وأكد أن بنيامين نتنياهو تسبب في زيادة الخلافات مع الولايات المتحدة، وبالتالي فتنفيذ عملية عسكرية برفح سيقطع العلاقة بالكامل.

