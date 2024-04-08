الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من أخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث تبادل الزعيمان أخلص التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على البلدين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ الشعبين الشقيقين من كل سوء، ويديم عليهما الأمن والاستقرار والرخاء.

وفي السياق هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الإثنين: إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.. أتمني لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد

