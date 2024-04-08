جيش الاحتلال يمنع من هم دون الـ 40 عامًا من الدخول إلى المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع من هم دون الـ 40 عامًا من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وعرقلت قوات الاحتلال دخول الشبان للمسجد الأقصى، كما تعمدت تأخير دخول الشباب الفلسطينيين لبعد آذان الفجر مع تحديد أبواب معينة مسموح الدخول منها.

ومنذ قليل، قامت جرافات الاحتلال بتدمير وتجريف البنية التحتية قرب مسجد المرابطين في مدينة طولكرم، بعد اقتحام المدينة بعدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة أودلا جنوب مدينة نابلس.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي،مدينة دورا جنوب الخليل بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت جنود الاحتلال في شوارع المدينة.

ويستمر الطيران الحربي الإسرائيلي في شن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية عنيفة على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.