ads
الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

عبدالسند يمامة وموسى مصطفى موسى في عزاء أحمد فتحي سرور

عزاء أحمد فتحي سرور
عزاء أحمد فتحي سرور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على تقديم واجب العزاء في الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وذلك بمسجد المشير طنطاوي.

وشيع ظهر أمس السبت، جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور، من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة.

وتوفي الدكتور أحمد فتحي سرور، عن عمر يناهز 91 عامًا، وأعلن نجله طارق خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته.. رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليًّا ودوليًّا.. رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء.. وداعًا أبي الأب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي".


وتابع: "اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.. اللهم اجعل أعماله في ميزان حسناته اللهم إنه كان لكتابك تاليًا وسامعًا… لين القلب، متسامح.  

واختتم: "اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".

inbound3952070879834280913
inbound3952070879834280913
inbound194641173068056420
inbound194641173068056420
inbound9007540446935789963
inbound9007540446935789963
inbound7701589562783716199
inbound7701589562783716199
inbound6340014549169080546
inbound6340014549169080546
inbound320234228114825999
inbound320234228114825999
عبدالسند يمامة وموسى مصطفى موسى في عزاء أحمد فتحي سرور عزاء أحمد فتحي سرور