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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير داخلية الاحتلال يرفض منح أمين عام الأونروا تأشيرة دخول لغزة

وزير داخلية الاحتلال
وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي يسرئيل كاتس
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قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي "يسرئيل كاتس"،قرر عدم منح أمين عام الأونروا تأشيرة دخول ليتمكن من زيارة قطاع غزة.

كان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قرر التوجه إلى قطاع غزة الأحد المقبل، آملًا في أن تسمح السلطات الإسرائيلية له بالدخول إلى القطاع.

في نفس السياق، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن قواتنا ستدخل رفح الفلسطينية للقضاء على حماس، سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا، مؤكدًا أن إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليس خيارًا مطروحًا.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إخلاء السكان من رفح الفلسطينية بدأ، وأن احتمال إبرام صفقة ضئيل.

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