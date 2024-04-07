بريطانيا تعلق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في هذه الحالة

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن إن المملكة المتحدة تعلق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في حال تم التوصل إلى أنه جرى انتهاك القانون الدولي.



ونقلت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية عن داودن القول إن بريطانيا لن تقدم" تلك الأسلحة" في حال لم تتمكن من القيام بذلك بصورة قانونية.



يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغط على الوزراء لمراجعة توصية قانونية تلقوها بشأن استمرار صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.



ولدى سؤاله اليوم الأحد في برنامج بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ما إذا كانت الحكومة سوف توقف مبيعات الأسلحة في حال تلقت توصية قانونية مفاداها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي.

أجاب "في حال لم نتمكن من القيام بذلك بصورة قانونية ووفقا للقانون، بالطبع لن نقدم هذه الأسلحة، ولكن ذلك هو الوضع بالتحديد، على سبيل المثال، حتى لو كان الأمر يتعلق بالولايات المتحدة أو أي دولة أخرى في أنحاء العالم".