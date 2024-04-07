الجلوس لفترات طويلة يسبب متلازمة "ماي ثورنر"

كشف مجموعة من الأطباء عن المخاطر التي تنجم نتيجة الجلوس لفترات طويلة، حيث أن ذلك يسبب في مايعرف بمتلازمة "ماي ثورنر"، وتحدث هذه المتلازمة عندما يضغط الشريان على الوريد، مما يسبب جلطة دموية في الساق تنتقل إلى القلب.

وبحسب ماجاء في موقع “العربية”، تعاني واحدة من كل خمس نساء من متلازمة ماي ثورنر، والتي يمكن أن تسبب تورمًا أو امتلاء في الساق أو تقرحات مفتوحة في الساقين بسبب مشاكل في الأوردة التي لا تلتئم.

وتقول بيثاني بارون جيبس، طبيبة القلب في جامعة وست فرجينيا: "إن الجلوس لمدة ساعة واحدة فقط دون الوقوف لتمديد ساقيك يكفي لزيادة خطر الإصابة بجلطة دموية".

يذكر أن، متلازمة “ماي ثورنر” أكثر شيوعًا عند النساء، وتحديدًا اللاتي أنجبن أطفالًا.

ويتضمن الحمل والولادة تغيرات هرمونية كبيرة، بما في ذلك زيادة مستويات هرمون الإستروجين والبروجستيرون، مما قد يؤثر على مرونة الأوعية الدموية وقد يساهم في ضغط الأوردة.