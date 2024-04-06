صبحي يُكرم الفائزين بدوري متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY

كَرمَ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ الفائزين بدوري متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

أُقيم دوري المتطوعين على مدار شهر رمضان الكريم جميع محافظات الجمهورية، للوصول بالتصفيات بين المحافظات المؤهلة للمباراة النهائية، التي أقيمت علي ملاعب مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى.

وخلال كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمجهودات الشباب المشاركين في مبادرة "شباب يدير شباب"، ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، والمشاركة في تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة علي مدار العام في كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من أهم المبادرات الشبابية التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة.

حضر التكريم، الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، شهاب جمال الدين مدير مشروع YLY بالوزارة، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، وشباب المشروع من مختلف المحافظات.

وتأهل للمباراة النهائية فريقي YLY لمحافظتى بنى سويف والجيزة، وحقق فريق YLY محافظة بنى سويف المركز الأول ليحصل على البطولة.

وتأتى بطولة yly ضمن الخطة المقترحة بالمشروع خلال شهر رمضان الكريم، لتشجيع شباب المشروع على ممارسة الرياضة.