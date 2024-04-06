وزير الشباب يشهد حفل المهرجان الرمضاني الرابع لاتحاد الاتحادات النوعية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، حفل المهرجان الرمضاني الرابع لاتحاد الاتحادات الرياضية والشبابية، بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العليا بالوزارة، الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإعلامي أشرف محمود رئيس الإتحاد المصري للثقافة الرياضية، ولفيف من السادة رؤساء الاتحادات النوعية، وقيادات الوزارة.

قال الدكتور أشرف صبحي: " أن الرؤية هي الرياضة ممارسًا ومنافسًا .. وأسلوب حياة لجميع المصريين، والمهمة هي تهيئة المناخ الداعم لتحفيز المصريين على ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة الرياضية والتميز في الألعاب الفردية والجماعية".

وأكد الوزير أن الوزارة تهتم باستراتيجية متطورة لبناء الشباب واكتشاف المواهب المختلفة بينهم وتبنيها، من خلال خطط لتنمية الشباب والنشء والطلائع على المستوى الرياضي والثقافي والاجتماعي والتقني وتوعية الشباب وتنمية قدراتهم؛ لتوفير فرص العمل التي تواكب متغيرات العصر الرقمي والتكنولوجي وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص.

وعلي هامش حفل اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، قام وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بتكريم الأبطال الرياضيين من لاعبي منتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال الفائزين منتخب مصر البارالمبي بالميداليات في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي أقيمت بشرم الشيخ في الفترة من 20 إلى 25 مارس الماضي.

في سياق ذلك، أكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، علي المستويين الأوليمبي والبارالمبي.