مسلسل حق عرب الحلقة 27.. خطة تامر شلتوت للإيقاع بين أنغام والسويركي

في الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "حق عرب"، شهدت اتفاق بين تامر شلتوت ومازن من أجل خطة للإيقاع بأنغام حتى يتزوجها مازن وذلك رغبة من تامر في التقرب من مازن من أجل المال.

وحكى تامر شلتوت لمازن علاقة أنغام التي تطورت مع عرب السويركي والذي يلعب دوره أحمد العوضي، حيث أخبره أنهم أصبحا متلازمان طوال الوقت وأن عرب هو سبب رفض أنغام لمازن.

وأكد تامر شلتوت أن الحل من أجل أن توافق أنغام بأن تتزوج من مازن هو الضغط على والد أنغام ليضغط بدوره على أبنته من اجل موافقتها على الزواج من مازن.

حق عرب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ، من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد أحمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.