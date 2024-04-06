دوري أبطال أفريقيا.. مازيمبي يضرب موعدًا مع الأهلي بنصف النهائي

ضرب فريق تي بي مازيمبي الكونغولي، موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على بترو أتلتيكو الأنجولي، مساء اليوم السبت.

ونجح مازيمبي في تخطي بترو أتلتيكو في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا، ضمن منافسات إياب دور الثمانية.

انتهى الشوط الأول بتقدم بترو أتلتيكو بهدف للا شئ على مازيمبي، سجله جوناثان تورو في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، أدرك فيليب كينزومبي التعادل للضيوف في الدقيقة 82، قبل أن يسجل جويل بية هدف التأهل في الدقيقة 90+6.

وكانت مباراة الذهاب بين مازيمبي وبترو أتلتيكو، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب الأول.

وبذلك، تأهل مازيمبي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة الأهلي، الذي بلغ هذا الدور للمرة العشرين في تاريخه بعد فوزه على سيمبا التنزاني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثية نظيفة.