الوداد المغربي يعلن عن مدربه الجديد خلفًا للبنزرتي

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، اليوم السبت، عن اسم مدربه الجديد خلفًا للتونسي فوزي البنزرتي، الذي رحل بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأعلن نادي الوداد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاقده مع المغربي عزيز بن عسكر ليقود الفريق فنيًا في الفترة المقبلة.

ويبدأ عزيز بن عسكر مهمته الفنية مع الوداد، بمواجهة صعبة أمام الجيش الملكي في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المغربي.

ويعد بن عسكر، ثالث مدرب يتولى تدريب الوداد في الموسم الحالي 2023-2024، وذلك بعد عادل رمزي وفوزي البنزرتي.

وودع وداد الأمة مسابقة كأس العرش، من الدور ثمن النهائي، بعد تعرضه للهزيمة أمام نادي الشباب الرياضي السالمي.

ويحتل الوداد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 نقطة، ليصبح بعيدًا عن المنافسة على اللقب هذا الموسم.

عزيز بن عسكر، سبق له تدريب فريق أم صلال القطري، والمغرب الفاسي، بالإضافة إلى أجاكسيو الفرنسي.