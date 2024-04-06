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السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اليونسيف: المجاعة تهدد قطاع غزة بسبب دمار البنية التحتية

الدمار في غزة
الدمار في غزة
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قالت مديرة منظمة اليونيسف، كاثرين راسل، اليوم السبت، إن غزة، تأثرت بشدة بشأن ارتفاع وتيرة الدمار في القطاع.

وحذرت راسل من أن المجاعة تهدد قطاع غزة بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الأساسية.

ووفقّا لما ذكرته، أكدت مديرة اليونيسف أن الحرب في غزة قد أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف طفل، وأصابت عددًا لا يحصى من الأطفال بجروح وإصابات بالغة.

من جهتها، دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح معابر برية إضافية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة دون عوائق، مع التأكيد على ضرورة حماية المرافق الصحية المتبقية في القطاع.

المجاعة غزة اليونيسف بالبنية التحتية