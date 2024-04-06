الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك بداية من يوم الثلاثاء 9 ابريل عام 2024، حتى الخميس 11 ابريل عام 2024، حيث سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة يصاحبه امطار على مناطق من متفرقة من شمال البلاد .

ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ودافىء علي السواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد لطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وتتراوح درجات الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 25 الي 27 درجة للعظمي والصغري من 14 الي 15 درجة.

و يشهد الثلاثاء 9 ابريل ، بداية اجازة عيد الفطر المبارك، امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحـاء على فترات متقطعة.

كما يشهد الاربعاء 10 ابريل ، امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما يشهد الخميس 11 ابريل نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.