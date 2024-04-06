استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 10 آخرين جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منازل المواطنين الفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة وحي الصبرة وحي تل الهوا، ونتج عن تلك الاستهدافات استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة نحو 10 آخرين، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الغاز المسيل للدموع تجاه المصلين عقب صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما نفذ ضربات مدفعية استهدفت شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة،.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي نار بشكل مكثف سمع دويه خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية.