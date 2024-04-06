بالصور.. محافظ مطروح يشهد احتفالية «الأوقاف» بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم

احتفلت محافظة مطروح بليلة القدر وتكريم الفائزين في المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة مطروح، مساء الجمعة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وحسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، ومديري المديريات والإدارات والمكرمين من حفظة القرآن ولجنة التحكيم من أئمة المديرية.

وحضر كذلك أئمة ختم القرآن الكريم بمساجد الأوقاف بالمحافظة، والطالبة الفائزة بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم في مسابقة وزارة التربية والتعليم، وعدد من إعلاميي المحافظة، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.



بدأت الاحتفالية بأداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع ختم القران الكريم كاملا بالمسجد الكبير بمرسى مطروح، ثم مسيرة من المسجد الكبير إلى ديوان عام المحافظة احتفاء بحفظة القرآن الكريم مع ارتداء الأوشحة.

تواشيح وابتهالات دينية



وخلال الاحتفالية التي بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم فيديو تعريفي بمسابقة القرآن الكريم التى نظمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة مطروح بدعم مالي 200 ألف جنيه مناصفة بين الجهتين، ثم تواشيح وابتهالات دينية.

محافظ مطروح يشهد تكريم حفظة كتاب الله

وأعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته بتكريم حفظة كتاب الله الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التى نظمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة مطروح، وكذلك مسابقة وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، حرصًا من الدولة بأجهزتها المختلفة فى غرس القيم والمبادئ والتشجيع عليها، خاصة حفظ القرآن الكريم ليكون لهم الهادى بمبادئه وتعاليمه الربانية وما أنزل الله سبحانه وتعالى فيه من حكمة وبلاغة، مطالبا أن يجعلوه سلاحًا وحِصنًا لهم ولوطنهم مع ما يحيط بنا من تحديات، ويكونوا مثلًا يحتذى به فى الأخلاق والالتزام بالقيم والسلوك الحميد.



ودعا المحافظ أن ينفع الله بهم أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم وأن يجزيهم الله ومن علمهم خيرا لاجتهادَهم في حفظ كتاب الله، موجها الشكر والتقدير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وللعاملين بمديرية أوقاف مطروح القائمين على إختبار حفظة القرآن الكريم، مع تأكيد تقديم كافة الدعم والترحيب بتنظيم مثل هذه المسابقات الهادفة.

ومن جانبه أوضح حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، أنه تقدم للمسابقة نحو ألف متسابق من أبناء المحافظة تم اختيار 461 متسابقا لتحديد الفائزين في المستويات المختلفة لحفظ القرآن الكريم، موجها الشكر والتقدير لجهود ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ للمسابقة إيمانا بدورها في تعزيز القيم والتمسك بتعاليم القرآن.

مطروح تحتفل بليلة القدر

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