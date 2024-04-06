أهلي جدة ينجو من الهزيمة أمام الوحدة في الدوري السعودي

نجا فريق أهلي جدة، مساء الجمعة، من الهزيمة أمام مضيفه الوحدة، بالتعادل معه بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما فشلت محاولات اللاعبين في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني، افتتح عبدالعزيز نور التهديف لفريق الوحدة في الدقيقة 48، قبل أن يحصل عبدالباسط هندي لاعب الأهلي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 79.

وأنقذ المدافع البرازيلي روجر إيبانيز الراقي من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة 83 من صناعة الجزائري رياض محرز، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبتلك النتيجة، ظل أهلي جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 52 نقطة، بينما جاء الوحدة في المركز الثاني عشر وفي رصيده 31 نقطة.