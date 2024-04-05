أهلي جدة بخط هجومه المعتاد أمام الوحدة في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الوحدة بملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الأهلي، اللقاء بهجومه المعتاد، الذي يركز عليه المدرب يايسله في الفترة الأخيرة، إذ دفع بالرباعي: فراس البريكان على رأس هجومي الراقي، ويعاونه الجناحين رياض محرز والفرنسي ألان سانت ماكسيمين، بدعم هجومي من البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ويحتل فريق أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 51 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز الثاني عشر وفي رصيده 30 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الوحدة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - عبدالله العمار

خط الوسط: سميحان النابت - عبدالباسط هندي - روبيرتو فيرمينو

وفي الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - ألان سانت ماكسيمين.