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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أهلي جدة يتعثر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

مباراة أهلي جدة والاتفاق
مباراة أهلي جدة والاتفاق
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تعثر فريق أهلي جدة بالتعادل مع مضيفه الاتفاق بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث افتتح فراس البريكان التهديف مبكرًا لصالح الراقي بهدف في الدقيقة الثامنة من صناعة الجزائري رياض محرز.

وسجل الإيفواري سيكو فوفانا هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 45+3 من صناعة كارل توكو إيكامبي.

وفي الشوط الثاني، سجل البريكان لاعب الأهلي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، ليستمر تقدم كتيبة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد حتى الدقيقة 88، حينما أنقذ عبدالله العمار أهلي جدة بهدف التعادل.

وبتلك النتيجة، ظل أهلي جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 48 نقطة، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 36 نقطة في المرتبة السادسة.

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