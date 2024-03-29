الدوري السعودي.. أهلي جدة بتشكيل هجومي أمام الاتفاق

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الاتفاق على ملعب الأخير، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأهلي، اللقاء بتشكيل هجومي، حيث دفع يايسله بالثلاثي، روبيرتو فيرمينو، رياض محرز، ألان سانت ماكسيمين بجانب فراس البريكان.

ويغيب الحارس السنغالي إدوارد ميندي عن المباراة، حيث يبدأ عبدالرحمن الصانبي أساسيًا، في ظل غياب لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي.

ويحتل فريق أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 47 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المرتبة السادسة وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الاتفاق

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي - عبدالباسط هندي - ميريح ديميرال - سعد بالعبيد

خط الوسط: علي الأسمري - زياد الجهني - رياض محرز

وفي الهجوم: روبيرتو فيرمينو - فراس البريكان - ألان سانت ماكسيمين.