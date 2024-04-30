تشكيل هجومي متوقع لريال مدريد في مواجهة بايرن ميونيخ في الشامبيونزليج

يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألمانى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره ريال مدريد، وذلك على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - أنتونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور.

وتغلب ريال مدريد الإسبانى فى دور الثمانية على مانشستر سيتي الإنجليزى، بـ 4 أهداف مقابل 3 وذلك بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 4/4.

فيما تأهل فريق بايرن ميونيخ الألماني إلى دور نصف النهائي، بعد إقصاء أرسنال الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

يعرف الريال بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، طريق الفوز بمثل هذه اللقاءات الكبرى حيث أنه يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 14 لقبا.

ويأمل أنشيلوتي في قيادة الفريق نحو التتويج باللقب من أجل إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لاسيما وأن الفريق بات قريبا من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

